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Kavgaya tepki

Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, bütçe görüşmelerinin ikinci gününde İYİ Parti ve AK Partili vekiller arasında çıkan kavga ile ilgili basın açıklamasında bulundu.

08 Aralık 2022 Perşembe 02:11
Kavgaya tepki

“Şiddet dilini bırakalım....” diyen İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, “Vicdan azabı çekecek işler yapmayalım.” dedi.
Aydoğmuş açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi: “AKP Bursa Millet Vekili Zafer Işık'ın bütçe görüşmeleri sırasında İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'e saldırmıştır. Saldırı sonucu Hüseyin Örs yoğun bakıma kaldırılmış olup hayatı tehlikesi bulunmaktadır. Ağır yaralanan İyi Parti Trabzon Millet Vekili Hüseyin Örs’e geçmiş olsun diyor Rabbimden acil şifalar diliyorum. 
İnsanlık dışı saldırıyı yapan AKP milletvekili Zafer Işık'ı şiddetle kınıyor, milletvekilliğinin düşürülmesini ve cezasının verilmesini diliyorum. Meral Akşener’e ve İYİ Partili kardeşlerimize geçmiş olsun diyorum.
Hem iktidar hem muhalefet partisi üyelerine sesleniyorum. Bize ne oluyor, biz nereye gidiyoruz... Bu şiddet niye, bu nefret söylemi neden...
Asarım, keserim, yakarım, yıkarım, bu nasıl bir üslup bu nasıl bir ahlaktır.
Beyler kendinize gelin, şiddeti körüklemeyin. Bakın şiddet meclise taştı... Bunda memnun musunuz?
Bir vekil arkadaşınız ölümle pençeleşiyor. Diğer vekil arkadaşınız belki vicdan azabı çekiyor. Şimdi, birazda kendimizi sorgulayalım. Bu şiddet sarmalına nasıl geldik. 
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ cuma namazına giderken evinin önünde darp edildi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Rize de tehdit edildi, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Gaziantep’te tehdit edildi, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün’ün evi kurşunlandı, Gazeteciler sokakta darp edildi, tehdit edildi.
Son olarak Ulusal marketin yöneticisi Galip Aykaç yaptığı bir eleştiri yüzünden sürekli ölüm tehditleri almaya başladı.
Peki, bu tehdit ve saldırılar yaşanırken sorumluluk sahibi kişilerin bu olaylara tepkisi neydi? "Bunlar daha iyi günleriniz", "Siz kimsiniz haddinizi bilin" şeklinde oldu.
İşte bu sözlerin sonrasında şiddet tırmanır, sokaklara taşar, telafisi güç sonuçlar doğar, engelleyemezsiniz. O zaman mutlu olur musunuz?
Bu sebeple başta Genel Başkanlar olmak üzere tüm siyasi parti üyelerini sorumlu davranmaya davet ediyor, tüm kamuoyuna saygılar sunuyorum.” 
Bütçe görüşmelerinin ikinci gününde İYİ Parti ve AK Partili vekiller arasında yumruklu kavga çıktı. AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, İYİ Partili Hüseyin Örs’e yumruk attı. Kavganın ardından kalp spazmı geçiren Örs hastaneye kaldırıldı. Örs'ün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Örs'ün sağlık durumunun iyi olduğu, gözlem amaçlı yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği bildirildi. »Haber Merkezi

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