Katkı sağlayacak

İlçe halkına büyük oranda katkı sağlayıp hizmet kapasitesi yüksek olan İlçe Halk Kütüphanesi içerisinde incelemelerde bulunan Kaymakam Aydın, yetkililerden bilgi aldı. »Haber Merkezi
Boğazlıyan Kaymakamı Recep Aydın, İlçe Özel İdare Müdürü Hayati Kurnaz ile beraber yapım aşamasında olan Boğazlıyan İlçe Halk Kütüphanesini ziyaret etti.
İlçe halkına büyük oranda katkı sağlayıp hizmet kapasitesi yüksek olan İlçe Halk Kütüphanesi içerisinde incelemelerde bulunan Kaymakam Aydın, yetkililerden bilgi aldı. »Haber Merkezi