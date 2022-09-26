Çalışmaların en kısa sürede tamamlayacaklarını belirten Belediye Başkanı Gökhan Coşar, “Boğazlıyan için hep daha iyisini planlayacak ve geleceğe miras kalacak eserler bırakmaya devam edeceğiz.” dedi.

"Devler gibi eserler bırakmak için, karıncalar gibi çalışmak lazım" diyerek ilçeye hizmet ettiklerini belirten Başkan Coşar, çalışmalarımızı tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacaklarını ifade etti.

Eser ve hizmet siyasetinin en somut ve en güzel örneklerinden birisi olan Yeni Terminal Binası’nda çalışmaların devam ettiğini ifade eden Coşar, Boğazlıyan’ın ulaşım ihtiyacını en modern şartlarla karşılayacak ve ilçenin şehir dışına çıkış kapısı olacak bu önemli eserin şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Yeni terminalin son derece modern ve işlevsel bir binaya kavuşacağını söyleyen Coşar, “Terminallerin bir ilçenin vizyonu ve dışarıya açılan penceresidir. İlçe halkına daha iyi hizmet verebilecek, diğer il ve ilçelerin uğrak yeri haline gelecek yeni terminalin, ilçe ekonomisine de büyük katkılar sağlayacaktır. İnşallah yeni terminal binasıyla birlikte yüzlerce aracın ilçede mola vereceğini, terminal yanında bulunan iş merkezlerinde alışveriş yapma imkanı bulacak” dedi.

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