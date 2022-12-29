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"Kardeşlik Faslı”

Yozgat Genç İHH tarafından "Kardeşlik Faslı Programı" Hayri İnal Konağında düzenlendi.

29 Aralık 2022 Perşembe 02:13
"Kardeşlik Faslı”

Gerçekleşen programda Doçent Dr. Mustafa Yıldız tarafından sohbet verildi. Neyzen Halil İbrahim Güneşer ve İlahi Sanatçısı Recep Kunduz ise program kapsamında ilahi söylediler.
Konu ile ilgili Yozgat Genç İHH Başkanı Cumhur Yalçın, “Yozgat Genç İHH ve AGD&MGV Üniversite Komisyonu olarak düzenlediğimiz kardeşlik faslı programını Doç. Dr. Mustafa Yıldız hocamızın sohbeti, Neyzen Halil İbrahim Güneşer ve İlahi Sanatçısı Recep Kunduzun ilahi icraları ile gerçekleştirdik. Program sonrası 40 gence arabaşı çorbası ikram ettik." dedi. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Kardeşlik Faslı
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