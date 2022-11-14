Kardeşlerin farkındalık eğitimi

Eğitime başlamadan önce katılım sağlayan kişilere AFAD ve Türk Kızılay’ın kardeşçe çalıştığını söyleyen Şube Müdürü Abdulkadir Karakoç, “Eğitimleri Yozgat çapında yürütmeye çalışıyoruz. Sizleri kazandıkları için Kızılay Başkanı İbrahim Bey ve ekip arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Bizde sizi kardeş kurum görüyoruz. AFAD olarak kardeş görüp sizinle her türlü çalışmada beraber çalışıyoruz.” dedi.

“İYİLEŞTİRME PLANLARI VAR”

Daha sonra olası bir afet halinde nasıl planlı şekilde ilerlediklerini anlatan Karakoç, “Meydana gelen afetlerde risk azaltma planı hazırlıyoruz. İlk risk azaltma planı sonra ikinci olarak Türkiye afet müdahale planı ve son olarak İYAP dediğimiz iyileştirme planları var. 2020 yılında başlayan birbirinden bağımsız depremler ve olaylar yaşadık. Malatya depremi, Ege ve Akdeniz yangını arkasından Kastamonu Bozkurt’da sel baskını var. Bununla ilgili risk azaltma çalışmalarımız var. Bir afet öncesi hazırlık, ikincisi afet sırası hareketlerimiz ve tahliye, üçüncü olarak iyileştirme yani mal kaybına uğrayanlara yardımcı olmak. Biz ne yapıyoruz peki? Afet risklerinin ortadan kaldırılması. İş yeri, okul, şehir merkezi gibi alanlarda riskler nedir?” hakkında konuşma yaptı.

Şube müdürünün konuşması sonrası eğitim slayt gösterimi ile devam etti. Katılımcılar eğitim sonunda sertifika aldı.

»Muhammed Üstüntaş