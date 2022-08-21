Kardeş şehir projesi konuşuldu

Belediye Başkanı Açıkel, Gence Başkonsolosu Öztürk’ü makamında ağırladı. Kardeş şehir projesi ile ilgili firki alışverişinde bulunulan ziyaretle ilgili Başkan Açıkel, “Azerbaycan Gence Başkonsolosumuz Dr. Zeki Öztürk Bey ziyaretimize geldi. Gence’deki kardeş şehir projemiz ile ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Var olsun…” dedi.
»Haber Merkezi
21 Ağustos 2022 Pazar 02:11
Belediye Başkanı Açıkel, Gence Başkonsolosu Öztürk’ü makamında ağırladı. Kardeş şehir projesi ile ilgili firki alışverişinde bulunulan ziyaretle ilgili Başkan Açıkel, “Azerbaycan Gence Başkonsolosumuz Dr. Zeki Öztürk Bey ziyaretimize geldi. Gence’deki kardeş şehir projemiz ile ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Var olsun…” dedi.