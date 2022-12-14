Kardeş okula ziyaret

Ziyarette öğrenciler arasında tanışma, beraber kitap okuma, resim yapma, sohbet etme, hediyeleşme, birlikte animasyon filmi izleme gibi etkinliklerinin yanı sıra Kızılay Gönüllülerinin hazırladığı tiyatro gösterisi, ritim tutma ve öğrencilerin istediği figürlerle yüz boyama gibi etkinlikler gerçekleştirildi.

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