Kararname yayımlandı

Buna göre, Yozgat Vali yardımcıları, Çayıralan, Şefaatli, Yenifakılı ve Yerköy Kaymakamları değişti.

Yayınlanan kararnameye göre; Yozgat Vali Yardımcısı Turgay Ergin Ordu Vali Yardımcılığı görevine, Vali Yardımcısı Engin Tok Bingöl Vali Yardımcılığına atandı. Kırşehir Vali Yardımcısı Adnan Kayık ise Yozgat Vali Yardımcısı görevine getirildi.

Yozgat Şefaatli Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü, Diyarbakır Çınar Kaymakamı, Yozgat Çayıralan Kaymakamı Mahmut Fazıl Yıldız, Tunceli Hozat Kaymakamı, Yenifakılı Kaymakamı Murat Yayabaşı, Van Vali Yardımcılığına, Yerköy Kaymakamı Mustafa Karaca ise Karaman Vali Yardımcısı görevlerine atandı.

Zonguldak Çaycuma Kaymakamı olan Muharrem Coşgun, Yerköy Kaymakamı olarak atandı. »Rabia Şahin