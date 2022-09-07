Kararlar alınıyor

Gerçekleşen toplantıda gündemde yer alan 3 madde görüşülerek karara bağlandı.

Birinci gündem maddesinde İl Özel İdaresi bütçesinden Şefaatli ilçesinde 2021 mali yılında ve 2022 mali yılı günümüze kadar yapılan ve yapımı devam eden köprü menfez, kilitli parke ve kanalizasyon inşaatları yapım bakım ve onarım işlerinin genel durumları hakkında Alt Yapı ve Sanat Yapıları Komisyon Başkanı Mehmet Gönül tarafından hazırlanan rapor sunuldu.

Raporda; “İl Özel İdaresi 2022 yılı yatırım programında ilçeye bağlı köylerden; Gülpınar Köyü kanalizasyon yapım işi 264 bin 556 lira bedelle tamamlanmıştır. İbrahimhacılı Köyü kanalizasyon tamir bakım ve onarımları için 17 bin 662 lira harcama yapılarak hizmete sunulmuştur.

İlçeye bağlı on bir köye 6 bin 900 m2 kilitli parke ve 2 bin 760 metre bordür çalışma yapılarak kilitli parke ve bordür yapım işinin tamamlanarak köy halkının kullanımına sunulduğu görülmüş olup, sekiz adet köye de 6 bin 642 m2 kilitli parke ve 2 bin 657 metre bordür yapım işi için ihalesinin yapıldığı ve yakın zamanda işe başlanacağı komisyonumuz tarafından yerinde tespit edilmiştir.” bilgilerine yer verildi.

Sunulan rapor meclis başkanı ve üyeler tarafından oy birliği ile kabul edildi.

İkinci gündem maddesinde ise Çayıralan ilçesinde bulunan spor tesisleri ile halı sahaların genel durumları hakkında Gençlik Spor ve Turizm Komisyonu tarafından hazırlanan rapor görüşüldü.

Komisyon tarafından yapılan incelemeler neticesinde raporda, “İlçede bulunan futbol sahasında gelen rakip taraftarın orada maçı izlemesinde kolaylık sağlamak amacıyla ikinci bir tribün yapılmasına ihtiyacının olduğu; futbol sahasının köşe kısmında zeminin kaymasından kaynaklı çökmeler mevcut olup sahanın bakım ve onarımın yapılmasının gerektiği; dış istinat tel örgü ve duvar yapılıp güvenlik adına önlemlerin alınmasının gerektiği; ilçede 1 tane dahil antrenör bulunmadığından güreş, judo, boks, kickboks, teakwondo gibi ferdi branşlarda antrenör istihdamının sağlanması yapılarak ilçede sportif faaliyetlere gençlerimizin yönlendirilmesi gerektiği, kapalı spor salonu giriş kapısı kışın çatıdan biriken kar buz halinde giriş kapısına düşmekte olup, tehlike arz ettiğinden sundurma yapılması gerektiği; kapalı spor salonunda binanın oturmasından kaynaklı çökmeler mevcut olup, bakım ve onarıma ihtiyaç duyulduğu ve kapalı spor salonuna güvenlik tedbirleri amacıyla güvenlik kamerası sistemi yapılması gerektiği komisyonumuz tarafından tespit edilmiştir.” ifadelerine yer verildi.

Komisyon Başkanı Ahmet Yılmaz tarafından okunan rapor oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin son maddesinde Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Dursun Tuncer tarafından İl Özel İdaresi 2022 yılı yatırım bütçesinden Kadışehri ilçesinde hangi harcama kalemlerine ne miktarda ödenek ayrıldığı ve ayrılan ödeneklerin ne miktarda sarf edildiği hakkında hazırlanan rapor okundu.

Sunulan raporda şu bilgilere yer verildi: “İl Özel İdaresi 2022 yılı yatırım bütçesinden Kadışehri ilçesine tahsisi yapılan ve içme suyu için 570 bin lira altyapı ve sanat yapıları için 330 bin lira ve cari giderler için 80 bin lira olmak üzere toplam 980 bin lira ödenekten, içme suyu bakım onarım için ayrılan ödeneğin Kıyılı Köyü için 165 bin 195 lira, Buzluk Köyü için 100 bin 300 lira, içme suyu için tahsis edilen 570 bin lira ödenekle altyapı ve sanat yapıları için ayrılan ödenekten 90 bin 795 lirası tahsis değişikliği yapılarak 4 köy için 660 bin 795 lira ödenek harcanarak içme suyu ihtiyaçları giderilmiştir.

Kilitli parke yapımı için tahsis edilen 845 bin liralık 1. dilim ödenekten Örencik, Yelten, Aşağıkızılöz, Elmalıçiftliği, Kemallı ve Yavuhasan köyleri için 5 bin 916 m2 kilitli parke yapımı işinde kullanılmıştır.

Kilitli parke yapımı için tahsis edilen 788 bin lira ödeneğinde Kabalı, Örencik, Buzluk, Yankılı, Hanözü ve Ovacık köyleri 3 bin 240 m2 parke ve bin 296 metre bordür olmak üzere 6 köyün kilitli parke ihtiyacında kullanılmıştır. Cari giderlere tahsis edilen 80 bin lira ödeneğin de kullanıldığı komisyonumuzca tespit edilmiştir.”

Okunan rapor meclis başkanı ve üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı gündem dışı dilek ve temenniler sonrasında bugün 10.30’da yapılması için ara verildi. »Rabia Şahin