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Kararla işine kavuştu

Farklı iki sağlık kurulu raporu nedeniyle geçtiğimiz yıl işinden olan Gökhan Özdemir, Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinin beraat kararı ile özgürlüğüne, Yozgat İdare Mahkemesi kararıyla da işine kavuştu.

03 Kasım 2022 Perşembe 02:11
Kararla işine kavuştu

Kırşehir'de özürlü raporu yüzde 12, Kayseri'de ise yüzde 41 olan Özdemir, farklı sağlık kurulu raporları göz önüne alınarak Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı olarak çalıştığı işinden geçtiğimiz yıl el çektirilmişti. Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturmada Özdemir'in 'Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahtecilik' suçu işlediğine kanaat edilerek hakkında dava açılmıştı. Geçtiğimiz yıl Kırşehir Valiliğinin 19564294 sayılı yazısı ile görevden uzaklaştırılması tebliğ edilen Özdemir, başlattığı hukuk mücadelesini kazandı.
Gökhan Özdemir'in Avukatı Ali Erdem, sağlık kurulu raporlarıyla görevde olduğunu yine aynı raporlar sonucunda görevinden el çektirildiğini ve müvekkilinin belgede sahtecilik suçunu işlemediğini ispatlama sürecini anlatarak, "Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığının 2021/834 soruşturma numaralı dosyasının 2022/114 numaralı iddianamesiyle Gökhan Özdemir'in kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık suçundan cezalandırılması talebiyle Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinin 2022/230 esas sayılı dosyasına kayden kamu davası açılmıştır. Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinin 2022/230 esas sayılı dosyasının 01.11.2022 tarihli duruşmasında Gökhan Özdemir'in beraatine karar verilmiştir" dedi. İHA

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Kararla Işine Kavuştu
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