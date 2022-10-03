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Karar alındı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener başkanlığında, Başkanlık Divanı, milletvekilleri ve Genel İdare Kurulu (GİK) üyelerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda partinin 3’üncü olağan kurultayının yapılması kararı alındı.

03 Ekim 2022 Pazartesi 02:20
Karar alındı


Gerçekleştirilen taplantı ile ilgili basın açıklaması yapan İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Bünyami Katipoğlu, “3 Ekim 2022 tarihinde başlatılacak olan kongre takvimi ilçe, il ve büyük kurultay şeklinde yapılarak son bulacaktır. Kongreler, partiler için düzenli yenilenme, güven tazeleme ve demokrasi şölenidir. İYİ Parti Türk Milletinin, Türkiye Cumhuriyetinin kader seçimi gördüğü çok önemsediği kaybetme lüksümüzün olmadığına inandığı, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçim öncesi kongre kararı alarak, düzenli yenilenme muradı ile heyecanlı faal verimli ve bu önemli seçimin sorumluluklarına haiz teşkilatlara sahip olmak istemektedir. İYİ Parti ilçe ve il kongrelerinin Türk Milletinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucu meclis ruhunda ‘fabrika ayarlarına’ döndürüldüğü, bu sistemden tek adam rejiminden vazgeçilip güçlendirilmiş parlamenter sistem ile adil, fırsat eşitliği ve temsilde adaletin sağlandığı hukukun üstün kılındığı bir Türkiye hayali kuran vatanperver, memleket kaygılı çocukları için bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Cumhuriyet ilke ve inkılaplarına bağlı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti anayasasının tartışılmaz ilk dört maddesine sadık, baki olanın Türk Devleti, Türk Milleti, Türk Bayrağı ve Türk İstiklalinin olduğuna inanan her bir hemşehrimizi İYİ Parti saflarına davet ediyorum.
Şölen havasında geçeceğine inandığım kaybedeninin olmayacağı kazananın Türk Milleti ve İYİ Parti olacağı, kongrelerimizin Türk Milletine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Milletimizden aldığımız güç ile siyasi mücadelemizi azimli ve kararlı şekilde sürdüreceğim. Başaracağımıza inancım tamdır. Türk Milletini aydınlık güzel ferah günler beklemektedir. Yozgatlı hemşehrilerime selam saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi 

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