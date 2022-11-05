Karaismailoğlu’na ziyaret

Ziyarette, Yozgat Havalimanı, Hızlı Tren, Çayıralan – Çandır – Boğazlıyan yolu, Boğazlıyan – Felahiye yolu, Yozgat Çevre Yolu, Atatürk Yolu Yapım İhalesi, Havalimanı – Eymir – Çekerek Yolu hususunda görüşme yapıldı.

Misafirperverliklerinden dolayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu 'na teşekkür eden Milletvekili Başer, ”Sayın Bakanımıza Yozgat’ımızın yatırım, proje ve taleplerine vermiş olduğu destek ve yakın ilgisi için teşekkür ediyorum.” dedi.

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