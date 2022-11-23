Karadağ tebrik etti

Yürütücülüğünü Ziraat Fakültesi Öğretim Elemanı Dr. Öğr. Üyesi Orhan Ermetin’in yaptığı "Derin Öğrenmeye Dayalı Manda Yüz Tanıma Sisteminin Geliştirilmesi" başlıklı proje "TÜBİTAK 1002-Hızlı Destek Programı" kapsamında desteklenmeye karar verildi.

“BİR PROJE DAHA”

Bir proje yürütücülüğünü daha yapan Ziraat Fakültesi Öğretim Elemanı Arş. Gör. Dr. Tansu Uskutoğlu’nun yaptığı "Aspir (Carthamus tinctorius L.) Çiçeklerindeki Renk Pigmentlerinin (Sarı ve Kırmızı) Oluşumu Üzerine Kimyasal Mutagenlerin Etkilerinin M1, M2 ve Seçilmiş M3 Generasyonlarında İncelenmesi" başlıklı proje ise "TÜBİTAK 1002-Hızlı Destek Programı" kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

“BAŞARILARININ DEVAMINI TEMENNİ EDİYORUM”

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, TÜBİTAK 1002 projesi kapsamında projeleri kabul edilen akademisyenleri ve ekibini tebrik etti. Başarılarını tebrik edip onlarla konuşan Karadağ, “Üniversite olarak bilimsel çalışmalara ve TÜBİTAK projelerine büyük önem veriyoruz. Sunmuş oldukları projeleri TÜBİTAK tarafından kabul edilen yürütücü akademisyenlerimizi tebrik ediyorum. Akademisyenlerimizin daha nice önemli projelere imza atacaklarına olan inancımı ifade ederek, başarılarının devamını temenni ediyorum.” dedi. »Haber Merkezi