Karadağ soruları cevapladı

Moderatörlüğünü Eğitim Uzmanı İsmail Yolcu ve Türkiye’nin Bonus Hocası Eğitimci-Yazar Süleyman Beledioğlu’nun yaptığı programda Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ son zamanlarda ihtisas üniversitesine ilişkin endüstriyel kenevirin bütün biyokütlesinin ekonomiye kazandırılması yönelik yürütülen çalışmalar ve bu amaçla akademik anlamda meyvesini veren ‘Sağlık Bilimleri Açısından Kenevir’ kitabının önemi, geçtiğimiz günlerde ilki gerçekleştirilen ve ulusal anlamda ses getiren Bozok Film Festivaline yönelik soruları cevaplandırdı.

Rektör Karadağ, İhtisas Üniversitesi olmanın sorumluluğunun Üniversite Girişim Odaklı Üniversite stratejisine sevk ettiğini belirterek bilginin teknolojiye dönüşmesi ve teknolojinin de sanayici ile buluşması süreçlerinin sağlam adımlarla atıldığını vurguladı.

Endüstriyel kenevirin ekonomiye kazandırılması adına yürütülen tüm bilimsel çalışmaların titizlikle devam ettiğini belirten Karadağ klinik tıp başta olmak üzere insan sağlığına yönelik kenevirle ilgili bilinenlerin geniş bir literatür taraması ve literatür bilgileri dahilinde yeni görüş ve önerileri de içeren kapsamlı bir çalışmadan oluşan ‘Sağlık Bilimleri Açısından Kenevir’ kitabı hakkında bilgiler aktardı.

Kitapta kenevirin medikal anlamda tedavi süreçlerinde alternatif olarak tercih edildiğine dikkat çeken Karadağ, kitapta kannabinoidlerden kannabidiol (CBD) maddesinin etkili bir ilaç olarak keşfinin birçok tıbbi durumlara ve yaşam tarzlarına olumlu yönde müdahale ettiğine tanık olunacağını söyledi.

Geçtiğimiz ay üniversitenin ev sahipliğinde ilki gerçekleştirilen Bozok Film Festivali hakkında konuşan Karadağ, festivalin Yozgat'ın tarihi ve kültürel değerlerini Anadolu kültürü üzerinden tanıtmak amacıyla önemli bir misyonu üstlendiğine dikkat çekti.

Karadağ konuşmasının devamında: “Yozgat Bozok Üniversitesi sosyal ve kültürel faaliyetleri ile ülkemizin değerlerini ve şehrimizin kıymetlerini ön plana çıkartmaya çalışan ve bu konuda projeler hazırlayan bir üniversite. Anadolu coğrafyasında bizim değerlerimizi festival özelinde geleceğe aktarmak, ilimizi ve kültürümüzü tanıtmak çok anlamlı ve önemli. Bu yıl ilki düzenlenen Bozok Film Festivalinin geleneksel bir hale getirerek uluslararası formata dönüştürmeyi hedefliyoruz” dedi. »Haber Merkezi