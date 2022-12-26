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Yozgat
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Kar yağışı etkili oldu

Yozgat’ta dün akşam saatlerinde başlayan ve gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

26 Aralık 2022 Pazartesi 16:54
Kar yağışı etkili oldu

Yozgat’ta bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, yerini soğuk hava ve kar yağışına bıraktı. Dün akşam saatlerinde başlayan ve gece saatlerinde de etkili olan kar yağışının ardından kent beyaz örtüye büründü. Vatandaşlar işe gitmek için araçlarının üzerinde biriken karı temizlerken esnaf ise dükkanları önünde biriken karı temizleyerek işe başladı.
Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü kentte sıcaklık sıfırın altında 2 derece ölçüldü. Kar yağışı sonrası kentte seyrine doyumsuz görüntüler oluştu.
Karın yağmasına sevindiğini söyleyen Yakup Polat isimli vatandaş, “Karın yağmasını bekliyorduk, çok gecikti. Sezonu geçti bile. Bu kar yağışı Yozgat’a az daha fazla kar olması gerekiyordu. Kar, yağmur yağsın geleceğimiz için iyi olacak” dedi. İHA

Anahtar Kelimeler:
Kar Yağışı Etkili Oldu
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