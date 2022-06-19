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Kaplan’dan konferans

Yozgat Bozok Üniversitesi Bilal Şahin İlahiyat Fakültesi İlim ve Ahlak Topluluğu tarafından Tecrübe Günler kapsamında Yazar Yusuf Kaplan’ın konuşmacı olarak katıldığı ‘Öncü Kuşak ve Medeniyet Tasavvuru Yolculuğu’ konulu konferans gerçekleştirildi.

19 Haziran 2022 Pazar 02:11
Kaplan’dan konferans

Yozgat Valisi Ziya Polat, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Güney, Bilal Şahin İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdülkadir Dündar, fakülte dekanları, idari personel ve öğrencilerin katıldığı program İlahiyat Fakültesi öğrencisi Ümit Sarı’nın Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Fakülte Dekanı Prof. Dr. Abdülkadir Dündar ve Yozgat Valisi Ziya Polat’ın açılış konuşmalarının ardından İlahiyat Fakültesi öğrencileri Halil İbrahim Güneşer ve Elif Güneşer tarafından ney dinletisi gerçekleştirildi.
Konferansları gerçekleştirmek üzere kürsüye çıkan Yazar Yusuf Kaplan ise ilim, irfan ve hikmet merkezli yaptığı konuşmada “Emperyalist güçler bizden korkuyor. O yüzden ülkemiz zihinsel işgal altındadır. Bu işgalin önüne geçmemiz gerekiyor. Siz gençlere büyük görev düşüyor. Kendinizi kesinlikle hafife almayın. Kendinize hedefler koyun. Sıradan insanlar hiçbir zaman tarih yapamaz. Bu toplumun çocukları sıradan ve sürüden olamaz. Sıra dışı olacaksınız. O zaman sizin önünüzde kimse duramaz. Türkiye beklenendir. Dünyanın her yerinde insanlar Türkiye’yi bekliyor. Bizim önümüzü ancak öncü kuşaklar açacak. Öncü kuşaklar, Peygamber Efendimizin sahabelerinin ruhunu taşıyan nesillerdir. Biz şu an nefes alıyoruz. Derin nefes alıyoruz ve derin nefes üfleyeceğiz. Çilemizi dolduruyoruz, her şey mahvoluyor baktığınızda, haline baktığınızda memleketin. Biz teslim bayrağı çekmeyeceğiz. Biz on yılda gelecek yüzyılın tohumlarını ekeceğiz. Anadolu'yu dolaşıyoruz şimdi. Medeniyet Tasavvuru Okulu’ndan bahsediyorum. Bu ülkenin önünü açacak, fikir çilesi ve dolayısıyla oluş, varoluş çilesi çeken bir kremanın, tırnak içinde kadro, bir öncü kuşağın yetiştirilmesi lazım. O öncü kuşak kim? Şafak yağmurları.” ifadelerini kullandı.
Program Vali Polat, Rektör Yardımcısı Güney ve Dekanı Dündar’ın Yazar Yusuf Kaplan’a hediye ve teşekkür belgesi takdimi ile sona erdi.
Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Kaplandan Konferans
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