“Kapımız herkese açık”

Bozok Üniversitesi Turizm Fakültesi Uygulama Oteli’nde düzenlenen toplantıya Vali Ziya Polat’ın eşi Filiz Polat, Belediye Başkanı Celal Köse’nin eşi Nagihan Köse ve çok sayıda davetli katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Yozgat Üretici Kadınlar Dayanışma Derneği Başkanı Hacer Güçlü, “Bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çalışan İş hayatında olan arkadaşlarımız var ev hanımı arkadaşlarımız var bugün burada bütün streslerimizi atmak için Yozgat Üretici Kadınlar Dayanışma Derneği olarak bir eğlence programı düzenledik. Bu programda sizlerle birlikte bol bol birbirimizi alkışlayacağız oynayacağız güleceğiz. Siyasi parti temsilcileri Sivil Tolum kuruluşu temsilcilerimiz bizleri yalnız bırakmadı. Birlik ve beraberliğe ihtiyaç olduğu bu günlerde böyle güzel bir tabloyu görmek beni çok mutlu etti. 2006 yılından bu zamana kadar Yozgat’lı bayanların yaptığı el işlerini değerlendirmelerinde yardımcı oluyoruz çeşitli projelerle onlara maddi manevi desteklerde bulunuyoruz. Yaptıkları el işlerini satmak için alanlar arıyoruz. Çeşitli faaliyetler düzenliyoruz projeler üretiyoruz. İhtiyacı olan bayanlara her türlü sağlıkta, adliyede, okullarda olsun her türlü istekleri olduğu zaman bizlerde elimizden gelen desteği veriyoruz. Derneğimize her zaman bir çay içmeye sohbet etmeye bekleriz” diye konuştu.

Programa katılım sağlayan Belediye Başkanı Celal Köse ise; “Geldiğimiz günden beri üretici kardeşlerimize her zaman yardımcı olmaya çalıştık. Onların yüklerini hafifletmek adına da yanlarında olmaya çalıştık. Başkanımızın şahsında burada ki bulunan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” Dedi.

Program sonunda Yozgat Üretici Kadınlar Dayanışma Derneği başkanı Hacer Güçlü tarafından Belediye Başkanı Celal Köse’ye teşekkür plaketi takdim edildi. »Selma Şahin