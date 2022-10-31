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“Kapımız her zaman açık”

Yozgat Valiliğince 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Valilik Fuaye Salonu'nda düzenlenen resepsiyon programına katılan Belediye Başkanı Celal Köse, Trabzon İl Emniyet Müdürü olarak atanan İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk’e başarılar diledi.

31 Ekim 2022 Pazartesi 02:11
“Kapımız her zaman açık”

İl Emniyet Müdürü Esertürk’ün Yozgat’ta da bir evi olduğuna değinen Başkan Celal Köse, emniyetteki başarısından dolayı tebrik etti. 
Köse konuşmasında, “İnşallah 99’uncu yılını idrak ettiğimiz Cumhuriyetimizin 100’üncü yılından yarın gün alacağız. İnşallah 100’üncü yılını beraber kutlarız. Tabi Murat müdürümüzle Yozgat’a geldiği zaman tanıştık. Beyefendi kimliği, görevine duyduğu aşk ve emniyetteki başarısını hep tebrik ettik. Allah’a hamd olsun aile dostumuz oldu. Tabi gittiği için üzüntülüyüz. 
Kendi rızası ve başarısı ile gidiyor. İnşallah orada da başarılı olur. Rabbim muvafakat eylesin. Yolu bahtı açık olsun. Yozgat’ta da bir evi var. Burada kendisine kapımız her zaman açık.” ifadelerine yer verdi. 
»Haber Merkezi 

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