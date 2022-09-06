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Kanser riski daha fazla

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, ”4-5 gün önce British Medical Journal dergisinde Lu Wang ve arkadaşları tarafından önemli bir çalışma yayınlandı. Ultra işlenmiş gıdalar ile beslenen erkeklerde bağırsak kanseri riskinin yüzde 29 daha fazla olduğu gösterildi” dedi.

06 Eylül 2022 Salı 02:11
Kanser riski daha fazla

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, Lu Wang ve arkadaşları tarafından yayınlanan çalışmanın detaylarını paylaştı.
Her gün tüketilen gıdaların sağlıkla ilgili ciddi problemler ortaya çıkarabileceğine dikkat çeken Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, "Yeşil sebzeler ve tam tahıllar ağırlıklı bir beslenme şekli olan Akdeniz mutfağı sağlık için en ideal beslenme olarak kabul görürken özellikle işlenmiş gıdaların başta kanser olmak üzere bir çok rahatsızlığa yol açabileceği endişeleri bulunmakta. Bu konuda 4-5 gün önce British Medical Journal dergisinde Lu Wang ve arkadaşları tarafından önemli bir çalışma yayınlandı. Ultra işlenmiş gıdalar ile beslenen erkeklerde bağırsak kanseri riskinin yüzde 29 daha fazla olduğu gösterildi” dedi.
Yaklaşık 46 bini erkek olan 200 bin kişinin dahil edildiği bu çalışmada 25 yıl süre ile takip gerçekleştirildiğini ifade eden Coşkun, "Erkeklerde artan bağırsak kanseri riski en çok işlenmiş et, tavuk ve balık ürünlerinde görülmüş. Ayrıca şeker, meyve suyu, renklendirici ile karıştırılmış soda ve benzeri içecekleri kullanan erkeklerde de bu risk artmış olarak bulunmuş. İlginç olarak kadınlarda böyle bir risk artışı saptanmamış” diye konuştu.
Gıdalara tat, renk vermesi için eklenen katkılar ve kimyasal koruyucuların bu gıdaları ultra işlenmiş hale getirdiğine dikkat çeken Coşkun işlenmiş gıdalardan çocukların özellikle uzak tutulması gerektiğini belirterek” Yine 5 veya daha fazla bileşeni ihtiva eden gıdalarda ultra işlenmiş olarak farz edilir. Tatlandırıcı ve renk katkısı içeren gazlı içecekler, hazır çorbalar, çabuk makarnalar, cipsler bunlara örnekler olarak sayılabilir. Bu gıdalar ile ağırlıklı olarak beslenen kişilerde obezite gibi başka problemler de ortaya çıkabilmekte, artan barsak kanseri riski ile bunlarında ilişkili olabileceği düşünülmekte. Sonuç olarak özellikle çocuklarımızın bu gıdalar ile beslenmelerinin alışkanlık haline gelmesinin mutlaka önüne geçmeliyiz” ifadelerini kullandı. »İHA

Anahtar Kelimeler:
Kanser Riski Daha Fazla
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