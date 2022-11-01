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“KANSER DEĞİL GEÇ KALMAK ÖLDÜRÜR”

Yozgat Kanser Hastaları Moral ve Motivasyon Derneği ve Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ortaklığında 1-31 Ekim Ayı Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı dolayısıyla program düzenlendi.

01 Kasım 2022 Salı 02:11
“KANSER DEĞİL GEÇ KALMAK ÖLDÜRÜR”

Dernek binasında gerçekleşen programa Vali Ziya Polat’ın eşi Pınar Filiz Polat, Belediye Başkanı Celal Köse’nin eşi Nagihan Köse, AK Parti Yozgat İl Kadın Kolları Başkanı Erva Kevser Yurtlu, Yozgat Kanser Hastaları Moral ve Motivasyon Derneği Başkanı Ayşe Yurdagül Esengin, dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı. 
Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2004 yılından bu yana meme kanserinde erken teşhisinin önemi ve meme kanseri farkındalığının vurgulanması amacıyla 1-31 Ekim Ayı Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı olarak belirlendi.
Bu kapsamda gerçekleşen programda İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi’nde (KETEM) görevli uzmanlar Kanser Hastaları Moral ve Motivasyon Derneği üyelerine meme kanseri hakkında bilgi verdi.
“HAYATI KURTULSUN”
Programda konuşan Filiz Polat, “Ekim ayında Meme Kanseri Farkındalık Ayı olarak Sağlık Bakanlığımız tarafından aktiviteler yapılıyor. Kanser Hastaları ve Yakınları Derneğine de biz her zaman yanında olduğumuzu göstermek için tüm kadınların eşlik ettiği kadın dernekleri ile bir toplu ziyaret yapalım. Pandemi nedeni ile de gecikmiş olan ziyaretimizi bugün yapalım istedik. Hem desteğimiz olsun hem de farkındalığı artıralım istedik. Müdürlerimizden ekipler de geldi KETEM’in doktor hanımları da geldi. Onlarda bilgilendirme yapıyorlar, yoğun çalışıyorlar. KETEM bu ay gerçekten de yoğun çalışıyor. Bütün Aile Sağlığı Merkezlerimizde (ASM) hastanelerimiz de çok güzel çalışıyor. Devlet hastanemizde de bir eğitim yaptılar arkadaşlarımız. İnşallah kimse olmasın ama olanı da erken teşhis ile yakalayabilelim. Yaşama ömrü uzun olsun, hayatı kurtulsun, çok büyük hasar görmesin, maddi manevi kendisi ve yakınları bunu istiyoruz. Bu farkındalığı biz KETEM ekibi ile birlikte derneklerimiz ile birlikte her yere duyuracağız. Derneklerimizin de çok büyük katkısı olacak. Kadın derneklerimiz geçen bir toplantımızda ‘Bozkırın Kadınları Derneğinde’ toplandık. Kadın derneklerimiz ile erken tarama ile ilgili üyelerde çevresindekilerden arkadaşlar gönderecekler taramaya uygun yaşta olanları. İnşallah yoktur ama olanı da erkenden tespit ederiz de herkes ailesinin yanında başında olur. Çok yıpranmadan. Zor bir dönem çünkü hastalık teşhis konulduktan sonra hem aileye hem kendisine maddi manevi zor bir dönem inşallah atlatırlar.” dedi.
Her zaman yanlarında olduklarını belirten Nagihan Köse, böyle bir program düzenledikleri için teşekkür etti. 
“HERKESİN FARKINDA OLMASINI İSTİYORUZ”
Dernek Başkanı Ayşe Yurdagül Esengin ise, “Bu ay dünya kanser farkındalık ayı. Biz rahatsızlığımızdan dolayı zaten bunun farkındayız. Herkesin de farkında olmasını istiyoruz. Kanser öldürmez ama geç kalmak öldürür. En ufak bir tedavi ile atlatabileceğimiz şeyleri çok büyük tedavilerle hatta hayatımızla sonlandırmayalım.” diye konuştu. »Rabia Şahin

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KANSER DEĞİL GEÇ KALMAK ÖLDÜRÜR
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