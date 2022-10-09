Kandilin önemi anlatıldı

Ziyaretler kapsamında Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) kız öğrenci yurdu ziyaret edildi. Ziyaret kapsamında öğrenciler ile sohbet edilirken, Mevlid Kandilinin önemi ve anlatıldı.
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Son Güncelleme: 08.10.2022 17:20
Akdağmadeni ilçesinde, İlçe Müftülüğü tarafından Mevlid Kandili dolayısıyla ziyaretler gerçekleştirildi.
Ziyaretler kapsamında Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) kız öğrenci yurdu ziyaret edildi. Ziyaret kapsamında öğrenciler ile sohbet edilirken, Mevlid Kandilinin önemi ve anlatıldı.
»Haber Merkezi