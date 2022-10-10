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Kandil simidi ikramı

Yozgat Belediyesi tarafından Mevlid Kandili dolayısıyla kandil simidi ikramında bulunuldu. 

10 Ekim 2022 Pazartesi 02:11
Kandil simidi ikramı

Yozgat tarihi Büyük Camiye ibadet etmek için gelen halk ile sohbet eden Belediye Başkan Celal Köse, gelenekleri ve görenekleri devam ettirmek için kandil simidi dağıttıklarını ifade etti. Yaşlı ve genç demeden ikramlarını sunduktan sonra, onlar ile sohbet eden Başkan Köse,“ Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’in dünyayı şereflendirmeleri münasebetiyle idrak ettiğimiz bu müstesna gecede hemşehrilerimize kandil simidi ikramında bulunduk. Onlar ile bu mübarek günde sohbet ettik ve Müslüman alemi için önemli olan günde ibadetimizi gerçekleştirdik.” dedi. 
»Haber Merkezi 

Anahtar Kelimeler:
Kandil Simidi Ikramı
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