Ulusal kan ihtiyacını karşılayan Türk Kızılay’ı İç Anadolu Bölge Merkezi’nce Boğazlıyan’da kan bağışı kampanyası başlatıldı.

Daha önceki kampanyalara yoğun ilgi gösteren ve Yozgat genelinde en çok kan bağışlayan ilçe olma özelliğini taşıyan Boğazlıyan’da ilk günden çok sayıda vatandaş kan bağışında bulundu.

Kan vermenin insan sağlığına önemli faydaları olduğu, düzenli olarak kan vermenin kalp krizi, kolesterol ve benzeri hastalıkları en aza indirdiğinin yapılan çalışmalar sonucu ortaya çıktığı, düzenlenecek olan kan bağışı kampanyasına ilçe halkı ile birlikte tüm kamu kurum ve kuruluşların da desteği bekleniyor.

Vatandaşlar Cumhuriyet meydanında kurulan Türk Kızılay’ına ait araçta vatandaşlar kan veriyor. 7 Ocak 2023 tarihine kadar kan bağışı kabul edilecek. »Haber Merkezi