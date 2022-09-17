Vatandaşlarla sohbetlerinin ardından Cumhuriyet Meydanında bulunan Türk Kızılayı Kan Bağış tırında kan bağışında bulundu. Kan bağışı tırının 27 Eylül tarihine kadar Cumhuriyet Meydanında bulunacağını belirten Sedef, tüm vatandaşları kan bağışına davet etti. ‘Kan bağışı hayat kurtarır’ diyen Sedef, “Yozgat Cumhuriyet Meydanında Kızılay Kan Bağış noktasında parti yöneticilerimizle birlikte topluca kan bağışı yaptık. Kan bağışı hayat kurtarır. Tüm hemşerilerimizi Yozgat Cumhuriyet Meydanında Kızılay Kan Bağış noktasında kan vermeye davet ediyoruz” dedi.
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Vatandaşlarla sohbetlerinin ardından Cumhuriyet Meydanında bulunan Türk Kızılayı Kan Bağış tırında kan bağışında bulundu. Kan bağışı tırının 27 Eylül tarihine kadar Cumhuriyet Meydanında bulunacağını belirten Sedef, tüm vatandaşları kan bağışına davet etti. ‘Kan bağışı hayat kurtarır’ diyen Sedef, “Yozgat Cumhuriyet Meydanında Kızılay Kan Bağış noktasında parti yöneticilerimizle birlikte topluca kan bağışı yaptık. Kan bağışı hayat kurtarır. Tüm hemşerilerimizi Yozgat Cumhuriyet Meydanında Kızılay Kan Bağış noktasında kan vermeye davet ediyoruz” dedi.