Kan bağışı hayat kurtarır

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, vatandaşlar ile bir araya gelmeye devam ediyor. Meclisin tatile girmesi ile birlikte memleketi Yozgat’a gelen Milletvekili Sedef, Cumhuriyet Meydanında vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlar ile sohbet eden Sedef, istek ve taleplerini alarak en kısa zamanda çözüm bulacaklarını belirtti.