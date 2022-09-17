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Kan bağışı hayat kurtarır

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, vatandaşlar ile bir araya gelmeye devam ediyor. Meclisin tatile girmesi ile birlikte memleketi Yozgat’a gelen Milletvekili Sedef, Cumhuriyet Meydanında vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlar ile sohbet eden Sedef, istek ve taleplerini alarak en kısa zamanda çözüm bulacaklarını belirtti. 

17 Eylül 2022 Cumartesi 02:11
Kan bağışı hayat kurtarır

Vatandaşlarla sohbetlerinin ardından Cumhuriyet Meydanında bulunan Türk Kızılayı Kan Bağış tırında kan bağışında bulundu. Kan bağışı tırının 27 Eylül tarihine kadar Cumhuriyet Meydanında bulunacağını belirten Sedef, tüm vatandaşları kan bağışına davet etti. ‘Kan bağışı hayat kurtarır’ diyen Sedef, “Yozgat Cumhuriyet Meydanında Kızılay Kan Bağış noktasında parti yöneticilerimizle birlikte topluca kan bağışı yaptık. Kan bağışı hayat kurtarır.  Tüm hemşerilerimizi Yozgat Cumhuriyet Meydanında Kızılay Kan Bağış noktasında kan vermeye davet ediyoruz” dedi. 
»Haber Merkezi 

Anahtar Kelimeler:
Kan Bağışı Hayat Kurtarır
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