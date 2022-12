Kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır!

Beşir Derneği yetkililer Cumhuriyet Meydanında kurulan Kan Bağışı Tırında kan bağışında bulundular.

Beşir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yozgat İl Temsilcisi Fatih Yıldız yaptığı açıklamada: “Kan, her daim hazır olması gereken acil bir ihtiyaçtır. Ülkemizde her yıl 2 milyon üniteden fazla kana ihtiyaç duyulmaktadır. Yapılan kampanyalar ülkemizin kan ihtiyacını karşılayamamaktadır. Dönemsel olarak kan stokları ihtiyaç sayısının altına düşmektedir. Kan bir toplumda acil durumlarda ihtiyaç duyulan ve temini yalnızca insan olan hayati bir ihtiyaçtır. Düzenli kan bağışçısı olmak çok önemli bir hassasiyeti temsil eder. Beşir Derneği olarak, bu toplumsal bir sorumluluk gerektiren durum için Türk Kızılay’ını destekleyici ortak projeler üretmekteyiz. “Gönüller yapmaya geldik” sloganı ile ülkemizin dört bir yanına insani yardım ulaştıran Beşir Derneğimiz, bu hizmetlerin yanında ülke genelinde düzenlediği kan bağışı organizasyonları ile ülkemizin kan rezervlerinde yaşanan stok azalmasının önüne geçmeyi hedeflemektedir. Nihai hedefimiz her bir bireyin düzenli kan bağışçısı olarak, hiçbir kampanyayı beklemeden yaklaşık 4 ayda bir kan bağışı yapmasıdır. Bu gerçekleştiğinde ülkemizde hiç bir zaman acil kan anonslarına ihtiyaç kalmayacaktır. Bu bilinci oluşturmak için Kan Kardeşim Üyelik Platformu’nu hayata geçirdik. Platformumuzda 30 binden fazla gönüllümüz üye ve gönüllü kan bağışçısı bulunmaktadır. Yapmış olduğumuz ülke genelindeki kan bağış kampanyalarında bağışçılarımızın destekleri ile bu zamana kadar 100 bin üniteden fazla kan bağışı toplanmasına vesile olduk. Bugün ve yarın da yapacağımız kampanyalar ile bu sorumluluğumuzu yerine getirmek için azamî gayret gösteriyoruz. Kızılay ile ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz ülke genelindeki kan bağışı kampanyamızın Yozgat organizasyonunu geçtiğimiz hafta sonu Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirdik.

Katılım sağlayıp destek olan bağışçılarımıza teşekkür ederiz. Derneğimizin yurt içinde yürüttüğü kan bağışı faaliyetlerine ilişkin gelecek etkinlikleri Kan Kardeşim internet sayfasından takip ederek Covid-19 salgınının neden olduğu olumsuz koşullar dolayısıyla azalan kan stoklarının önüne geçme yolunda sizler de Beşir Derneğine destek sağlayabilirsiniz. “Bir Damla Bin Umut” kampanyamız ve “Kan Kardeşim” Platformumuz hakkında detaylı bilgi almak için kankardesim.org adresini ziyaret edebilirsiniz. Derneğimiz faaliyetleri hakkında detaylı bilgi almak için www.besir.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.” dedi. »Haber Merkezi