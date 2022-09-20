Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 13
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
3.199,54
ALTIN
985,81
DOLAR
18,30
STERLİN
21,00
EURO
18,40

Kamu STK iş birliği

Yozgat Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu, Yozgat Tüketici Koruma Derneği’ni ziyaret etti.

20 Eylül 2022 Salı 02:11
Kamu STK iş birliği

Kamu Sivil Toplum Kuruluşları (STK) işbirliğinin güçlendirilmesi projesi kapsamında Yozgat Tüketici Koruma Derneği’ni ziyaret eden İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu, STK’larda kurumsal kimlik bilincinin yerleşmesi ve kapasitenin artırılmasının önem arz ettiğini vurguladı.
Kamu STK işbirliğinin güçlendirilmesi, derneklerin karşılaştıkları sorunların çözümü, güncel mevzuat ve rehberlik edilmesi gibi konularda ziyaretlerini sürdüren İl Müdürü Yurtlu, Yozgat Tüketici Koruma Derneğini ziyaret ederek, dernek başkanı Mustafa Öztürk’ten dernek faaliyetleri hakkında bilgi aldı.  Derneklerin yapacakları faaliyetler, kamu kurum ve kuruluşlarla ilişkiler ve işbirliği hakkında dernek başkanı Mustafa Öztürk’e hatırlatmalarda bulunan İl Müdürü Yurtlu, “Başta dernekler olmak üzere STK’larda kurumsal kimliğin kazanılması, STK bilincinin yerleşmesi ve kurumsal kapasitenin arttırılması önemlidir. Ayrıca, STK’ların karar alma mekanizmalarında yer alması hem katılımcı hem de temsili demokrasinin bir diğer tezahür şeklidir” diye konuştu.
İl Müdürlüğü personeliyle birlikte rutin olarak her ay dernekleri yerinde ziyaret ederek, kurumsal ilişkileri üst düzeyde tutmaya çalışan Yurtlu’nun, bu ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Yozgat Tüketici Koruma Derneği başkanı Mustafa Öztürk ise, “İl Müdürümüz ile beraberindeki personeline bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim. Gerek mevzuat konusundaki, uyarı, öneri ve hatırlatmaları gerekse kurumsal kapasite ve kurumsal kimlik konusundaki görüş ve tavsiyeleri gücümüze güç kattı” dedi. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Kamu STK Iş Birliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Depremi yaşadılar
Depremi yaşadılar
Rusya’ya örnek olacak
Rusya’ya örnek olacak
Programa devam
Programa devam
“YOZGAT'IMIZIN ÇOCUĞUYUZ”
“YOZGAT'IMIZIN ÇOCUĞUYUZ”
Belediye bilgilendirdi
Belediye bilgilendirdi
Ömür boyu taşınacak bir şereftir
Ömür boyu taşınacak bir şereftir
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim