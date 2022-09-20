Kamu STK iş birliği

Kamu Sivil Toplum Kuruluşları (STK) işbirliğinin güçlendirilmesi projesi kapsamında Yozgat Tüketici Koruma Derneği’ni ziyaret eden İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu, STK’larda kurumsal kimlik bilincinin yerleşmesi ve kapasitenin artırılmasının önem arz ettiğini vurguladı.

Kamu STK işbirliğinin güçlendirilmesi, derneklerin karşılaştıkları sorunların çözümü, güncel mevzuat ve rehberlik edilmesi gibi konularda ziyaretlerini sürdüren İl Müdürü Yurtlu, Yozgat Tüketici Koruma Derneğini ziyaret ederek, dernek başkanı Mustafa Öztürk’ten dernek faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Derneklerin yapacakları faaliyetler, kamu kurum ve kuruluşlarla ilişkiler ve işbirliği hakkında dernek başkanı Mustafa Öztürk’e hatırlatmalarda bulunan İl Müdürü Yurtlu, “Başta dernekler olmak üzere STK’larda kurumsal kimliğin kazanılması, STK bilincinin yerleşmesi ve kurumsal kapasitenin arttırılması önemlidir. Ayrıca, STK’ların karar alma mekanizmalarında yer alması hem katılımcı hem de temsili demokrasinin bir diğer tezahür şeklidir” diye konuştu.

İl Müdürlüğü personeliyle birlikte rutin olarak her ay dernekleri yerinde ziyaret ederek, kurumsal ilişkileri üst düzeyde tutmaya çalışan Yurtlu’nun, bu ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Yozgat Tüketici Koruma Derneği başkanı Mustafa Öztürk ise, “İl Müdürümüz ile beraberindeki personeline bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim. Gerek mevzuat konusundaki, uyarı, öneri ve hatırlatmaları gerekse kurumsal kapasite ve kurumsal kimlik konusundaki görüş ve tavsiyeleri gücümüze güç kattı” dedi. »Haber Merkezi