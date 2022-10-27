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“Kampanyaya destek olalım”

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Kütüphanesiz Okul Kalmayacak’ projesi kapsamında Yozgat’ta ‘Kitaplara Göz Değsin’ adıyla kitap toplama kampanyası devam ediyor. 

27 Ekim 2022 Perşembe 02:11
“Kampanyaya destek olalım”

Yozgat Valiliği himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen ESER Projesinin alt projesi olan ‘Kitaplara Göz Değsin’ projesiyle başlatılan kitap toplama kampanyası devam ediyor.
Proje kapsamında tüm vatandaşlardan destek beklediklerini dile getiren Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, “ESER Projemiz kapsamında ‘Kitaplara Göz Değsin’ kampanyası ile evlerimiz ve iş yerlerimizde bulunan ve öğrencilerimizin akademik ve ruhsal gelişimlerine katkı sağlayacak kitapları öğrencilerimiz aracılığı veya bizzat iletmek suretiyle okullarımıza bağışlamak üzere tüm hemşehrilerimizi kampanyamıza destek olmaya davet ediyoruz.” dedi. 
»Haber Merkezi

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Kampanyaya Destek Olalım
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