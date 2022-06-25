Kampanyaya destek

Kampanya hakkında konuşan İl Müftüsü Ali Gülden, “Bugün dünyanın dört bir yanında savaşlar, doğal afetler, hastalıklar ve çeşitli nedenlerden dolayı annelerini ve babalarını kaybetmiş milyonlarca yetim çocuk bulunuyor. Yetimlere sahip çıkmak, onların ihtiyaçlarını giderebilmek ve geleceklerine umut olabilmek gayesiyle başlattığımız yetim projesi ile yetimlerimize maddi ve manevi katkıda bulunarak onlara destek olmayı amaçlıyoruz. Unutursan Yetim Kalır kampanyası kapsamında düzenlenen kermese bizlerde yöresel ürünlerimizi göndererek destek olduk. Ürünlerin yüklenmesinde emeği geçen personelimiz ile kermes alanına taşınmasına destek olan belediye ve belediye çalışanlarına teşekkür ederiz.” dedi.

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