Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 20
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
3.222,74
ALTIN
1.002,68
DOLAR
18,21
STERLİN
20,99
EURO
18,15

Kalitesi yüksek

Yozgat' ta  ürün çeşitliliğini artırmak, çiftçilere alternatif ürün ve gelir kaynakları sağlamak amacıyla Sarıkaya ilçesinde uygulanan çörekotu hasatları yapıldı.

03 Eylül 2022 Cumartesi 02:11
Kalitesi yüksek

Sarıkaya ilçesinde çiftçi Mustafa Kayhan’ın talebiyle Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik personeli kontrolünde ekimi yapılan çörekotunun hasadı teknik personel nezaretinde gerçekleştirildi. 
Yapılan hasat hakkında açıklamada bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, “Sarıkaya ilçemizde çiftçimiz Mustafa Kayhan’ın talebiyle Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik personeli kontrolünde ekimi yapılan çörekotunun hasadı yine teknik personel nezaretinde gerçekleştirildi. Çörekotu, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler sınıfında Anadolu’muzun birçok yerinde ve ilimizde yetişebilen önemli bir bitkidir. Bu bölgelerde yetişen çörekotunun kalitesi daha iyi olmaktadır. Son yıllarda pazarında sıkıntı olmaması da üretiminin artmasına sebep olmaktadır. İlimiz çörekotu ekiliş ve üretimi artmaktadır. 
İlimiz Sarıkaya İlçesinde çiftçimiz Mustafa Kayhan’ın talebiyle Teknik personelimiz kontrolünde ekimi yapılan çörekotunun hasadı teknik personellerimiz nezaretinde gerçekleştirildi. Yapılan hasat sonucunda dekarda 100 kilogram verim alındı” ifadelerini kullandı. 
»Haber Merkezi 

Anahtar Kelimeler:
Kalitesi Yüksek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Önceki aya göre arttı
Önceki aya göre arttı
imzalar atıldı
imzalar atıldı
Çalışmalar hız kazanacak
Çalışmalar hız kazanacak
İHİYACA GÖRE HİZMET
İHİYACA GÖRE HİZMET
Çalışmalar tamamlandı
Çalışmalar tamamlandı
Çalışmalar sürüyor
Çalışmalar sürüyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim