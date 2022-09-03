Kalitesi yüksek

Sarıkaya ilçesinde çiftçi Mustafa Kayhan’ın talebiyle Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik personeli kontrolünde ekimi yapılan çörekotunun hasadı teknik personel nezaretinde gerçekleştirildi.

Yapılan hasat hakkında açıklamada bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, “Sarıkaya ilçemizde çiftçimiz Mustafa Kayhan’ın talebiyle Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik personeli kontrolünde ekimi yapılan çörekotunun hasadı yine teknik personel nezaretinde gerçekleştirildi. Çörekotu, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler sınıfında Anadolu’muzun birçok yerinde ve ilimizde yetişebilen önemli bir bitkidir. Bu bölgelerde yetişen çörekotunun kalitesi daha iyi olmaktadır. Son yıllarda pazarında sıkıntı olmaması da üretiminin artmasına sebep olmaktadır. İlimiz çörekotu ekiliş ve üretimi artmaktadır.

İlimiz Sarıkaya İlçesinde çiftçimiz Mustafa Kayhan’ın talebiyle Teknik personelimiz kontrolünde ekimi yapılan çörekotunun hasadı teknik personellerimiz nezaretinde gerçekleştirildi. Yapılan hasat sonucunda dekarda 100 kilogram verim alındı” ifadelerini kullandı.

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