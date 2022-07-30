‘Kalite artacak’

Sultan Hanı Termal Oteli içerisinde bulunan Sultan Hanı Cafe, açık alanda da vatandaşlara hizmet vermeye başladı. İlçesinde hizmete açılan termal kaplıca tesisleri vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Kaymakam Ali Açıkgöz, ‘’Şifalı termal suyumuz, oda içerisinde de mevcut olup otelde konaklama yapanlara, hamam bölümü ve havuzların kullanımı ücretsizdir. Tüm odalarda ücretsiz internet Wi-Fi hizmeti vardır. Bunun yanı sıra otelin içerisinde bulunan Sultan Hanı Cafe, açık alanda da vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Son kırk beş gündür tam dolulukla hizmet veriyor. Günübirlik girişlerin de oldukça yoğun olduğu otelimizin Cafe bölümü yenilendi.

Sultan Hanı Cafe, kapalı alana ek olarak açık alanda da hizmet vermeye başladı.’’ ifadelerini kullandı.

Her geçen gün hizmet kalitesinin artacağını bildiren Açıkgöz, ‘’Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, ilçemize böylesine önemli bir yatırımın yapılmasını sağlayan tüm devlet büyüklerimize şükranlarımı arz ediyorum. Bu yatırımın, vatandaşlarımıza layıkıyla hizmet sunabilmesi için tüm gücümüzle çalışacağız’’ diye konuştu.

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