Kaldırım yapılıyor

İlçe giriş güzergahında yol yapım çalışmalarının ardından kaldırım çalışmalarına başlanıldı.
Belediye Başkanı Ahmet Öçal, ilçe giriş güzergahında devam eden kaldırım çalışmalarını yerinde inceledi.
Vatandaşların ulaşım noktasında sıkıntı yaşamaması adına ihtiyaç duyulan noktalarda gerekli kaldırım çalışmalarının yapıldığını ifade eden Başkan Öçal, göreve geldikleri günden bugüne ulaşım noktasında çarşı merkez başta olmak üzere ihtiyaç duyulan güzergahlarda gerekli çalışmaların yapılmasıyla birlikte ulaşımın ilçede büyük bir ölçüde çözüme kavuştuğunu belirtti.
25 Aralık 2022 Pazar 02:16