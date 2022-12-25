Kaldırım yapılıyor

Saraykent ilçesinde, belediye tarafından yol ve kaldırım yapım çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Yol yapım ve onarım programı doğrultusunda ilçe genelinde belediye ekipleri çalışmalarına kesintisiz bir şekilde devam ediyor.