Kaldığı yerden devam

Hane ziyaretlerinin yanı sıra hasta vatandaşları da ziyaret eden Ünal, yapmış olunan çalışmalar ile çalınmayan kapı bırakmayacaklarını söyledi. Yapılan ziyaretlerden halkın oldukça memnun kaldığını belirten Ünal, "Yapmış olduğumuz çalışmalarımız halkımızın mutluluğu içindir. Bizlerde yapmış olduğumuz ziyaretlerde şahit oluyoruz ki halkımız ziyaretlerimizden oldukça memnunlar. Onların belediyemizden beklentilerini, istek ve taleplerini dinliyoruz. Vatandaşlarımızın fikirler bizler için oldukça önemlidir. Elimizden gelenin fazlasını yaparak onların huzur içinde yaşamalarını sağlayacağız. İstek ve taleplerini de yerine getireceğiz" şeklinde konuştu.

Hane ziyaretlerinin yanın sıra hasta ziyaretlerini de yaptıklarını ifade eden Ünal, " Yapmış olduğumuz ziyaretler kapsamında hasta vatandaşlarımızı da ziyaret ediyoruz. Bir istekleri olup olmadıklarını soruyoruz. Bugünde uzun süredir Ankara’da tedavi gören Halil İbrahim Beyazıt’ı ziyaret ettik. Gültepe mahallemizde ikamet eden Halil İbrahim Beyazıt ( Hallo) Amcamıza haneyi ziyarette bulunarak geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Mevla’m acil şifalar versin büyük geçmiş olsun. Rabbim tüm hastalarımıza acil şifalar versin rabbim yar ve yardımcıları olsun inşallah” ifadelerini kullandı.

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