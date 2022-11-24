“Kalbi duygularımla kutluyorum”

“Millet mekteplerinin açıldığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Başöğretmenlik unvanının verildiği gün olan 24 Kasım'ı, Öğretmenler Günü olarak hep birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşamaktayız.

Yaşadığımız çağda ülkelerin gelişmesi, çağı yakalayabilmesi ve küresel rekabette başarıya ulaşabilmesi, her şeyden önce eğitimli gençler sayesinde mümkün olacaktır. Türkiye iyi yetişmiş, genç ve dinamik nüfusuyla muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma yolunda kararlı adımlarla ilerlemektedir. Hiç şüphesiz, milletçe elde ettiğimiz bu başarıda, kat ettiğimiz mesafede en büyük emek, yurdumuzun dört bir yanında fedakârca görev yapan öğretmenlerimize aittir. İnanıyorum ki, insan sevgisini hiçbir zaman yitirmeyen, idealizmlerini asla kaybetmeyen, dünyadaki gelişmelere bigâne kalmayan öğretmenlerimiz sayesinde ülkemiz çok daha güzel günlere kavuşacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletini hürriyet ve bağımsızlık içerisinde sonsuza kadar savunacak ve yaşatacak nesilleri yetiştirmek için şefkat ve özveri ile fedakârlıklarda bulunan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyor ve bu uğurda şehit düşen bütün öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.” dedi.

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