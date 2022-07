KAKTÜSLE GÜZELLEŞEN DÜNYA

Evinde yetiştirdiği kaktüslerin sayısının artmasıyla birlikte dükkân hayalini gerçeğe dönüştüren Kamile Sağlam, mutlu olduğu işi yapıyor. Evinde yaklaşık 400 çeşit kaktüsü bulunan Sağlam, Lise Caddesi'nde açmış olduğu iş yeri ile kaktüs sevenlerin ilgi odağı oldu.

HOBİSİ MESLEK OLDU

Evinde yetiştirmiş olduğu 400 çeşit kaktüs ile iş yeri açarak sevdiği işi yaptığını belirten Sağlam, “Kaktüs yetiştirmek benim için ayrı bir sevgiydi. Öncelikle küçük kaktüsler alarak evimde yetiştiriyordum. Merakım da daha çok artmaya başladı. Görmüş olduğum daha farklı çeşitleri almaya başladım. Bir baktım ki kocaman bir kaktüs dünyam olmuş. Bu hobim benim mesleğim oldu” şeklinde konuştu.

Yaklaşık 10 yılı aşkın süredir evinde kaktüs yetiştiren Kamile Sağlam hayalini gerçekleştirdi.

‘DESTEKÇİM AİLEM OLDU’

En büyük destekçisinin eşi olduğunu vurgulayan Sağlam, “Gerçekten bu işi yapmakta tereddütlerim vardı. Ama en büyük destekçim önce eşim, ailem ve çevremdeki insanlar oldu. Kaktüslerimi seçmek için gittiğim seralarda eşim benden daha hevesli geziyor. Şimdi bize sorsalar alış veriş merkezi gezmek mi yoksa sera mı? Eşimde bende direk sera gezmeyi seçeriz. Çünkü oralar bize daha büyük zevk vermeye başladı” dedi.

HER YERDEN SATIŞ

Aile bütçesine de katkı sunduğunu belirten Sağlam, “Satışlarımızı her şekilde gerçekleştiriyoruz. Sadece il içine değil il dışı satışlarımızı da yapıyoruz. İnternet üzerinden de kaktüslerin satışını yaparak müşterilerimize her zaman kaliteli hizmet vermeyi amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

HERKES BAKABİLİR

Kaktüs bakımı ile ilgili açıklama yapan Sağlam, “Her kaktüsün kendine özgü bakım şekilleri bulunuyor. Kaktüs çeşidine göre güneş görmek ister veya sadece güneş ışığından faydalanmak ister. Bazı kaktüsler ara ara su isterken bazı kaktüsler ise suyu fazla sevmezler. İyi bir bakım ile kaktüs uzun yıllar yetişmeye ve büyümeye devam eder. Ben hiçbir eğitim almadan tüm tecrübelerimi bizzat deneyerek öğrendim. Bu süreçte bir çok kaktüs çeşidimi öldürmüş olsam da kötü deneyimler sonucu bakımlarını öğrendim” şeklinde konuştu.

TALEPLER OLUMLU

Günümüzde kaktüse olan ilginin daha da arttığını belirten Sağlam, “Halkımızın kaktüse olan ilgisi gün geçtikçe daha da artıyor. Müşterilerimiz dükkânımıza geldiğinde Yozgat için bir ihtiyaç olduğunu söylüyorlar. Gerçekten böyle güzel yorumları aldıkça bende mutlu oluyorum. Güzel dönüşlerin olması işime olan sevgimi daha da arttırıyor ” dedi. »Rabia Şahin - Selma Şahin