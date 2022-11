Kahvaltıyla moral buldular

Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan, Fizik Tedavi Ünitesi personelleri ile yaptığı moral kahvaltısında çalışanların görüş ve önerilerini dinleyerek karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

Moral ve motivasyona her zaman çok önem verdiğini dile getiren Kozan, “Moral Kahvaltısı ile her zaman özveriyle çalışan sağlık personelimizin moral ve motivasyonlarına bir parçada olsa katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Hastanemizde Yozgat il sınırlarını aşarak ülkemizin farklı illerinden gelen hastalarınıza hizmet sunuyoruz. Hastalarımızın çok memnun bir şekilde tedavi görüyor ve güzel temenniler ile ayrılıyor olmaları çalışma arzumuzu, isteğimizi ve çıtamızı her gün daha bir üst seviyeye taşımamızı sağlıyor. Yürütmüş oldukları bu başarılı hizmetlerden dolayı çalışma arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim.” dedi. »Haber Merkezi