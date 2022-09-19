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‘Kahraman gazilerimize borçluyuz’

Vali Ziya Polat,  19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

19 Eylül 2022 Pazartesi 02:03
‘Kahraman gazilerimize borçluyuz’

Gaziler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında Vali Ziya Polat şu ifadelere yer verdi: “Gazilerimiz; ülkemizin medarı iftiharı, vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan nadide abideleridir. Vatanımızın birliğini korumak, dirliğini sağlamak ve esenliğini devam ettirmek amacıyla; bölünmez bütünlüğü ve ebedi varlığını korumak, barış ve huzur için gözlerini kırpmadan, canlarını siper ederek cepheden cepheye koşan, bayrak demiş kurşun yemiş, istiklal demiş anadan, babadan, yardan-sıladan ayrı kalmış, ama yaşarken bir gün bile sitem etmemiş kahramanlarımızdır. Bu güzel yurdumuzun her köşesinde şanlı bayrağımız göklerde nazlı nazlı dalgalanıyorsa eğer, binlerce yıldır hür ve bağımsız yaşıyorsak ve korkmadan geleceğe umutla bakabiliyorsak, bunları aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimize borçluyuz. Canlarından vazgeçmeye niyetlenmiş kahraman gazilerimizin ve ortaya koyduğu fedakârlıklarının, her fırsatta hatırlanması hepimizin milli ve insani bir görevidir. Onların bizlere armağan ettiği bu eşsiz vatanı layık olduğu seviyeye çıkarmak için var gücümüzle çalışmayı, sağduyulu ve serinkanlı davranarak daima barış ve hoşgörünün yanında olmayı ilke haline getirmeliyiz.
Unutulmamalıdır ki; kalbi vatan sevgisiyle dolu kahramanlarımız sayesinde şanlı bayrağımız kutsal vatan semalarında her an ihtişamla dalgalanacak, bağımsızlığımızın sembolü İstiklal Marşımız yurdumuzun dört bir köşesinde sonsuza dek gururla söylenecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, 'Gaziler Gününü' en kalbi duygularımla kutluyor, başta büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlıklı uzun ömür diliyor, saygılar sunuyorum.” 
»Haber Merkezi 

Anahtar Kelimeler:
Kahraman Gazilerimize Borçluyuz
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