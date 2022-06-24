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Kadrolar açıklandı

AK Parti Yozgat Milletvekili ve Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, Sağlık Bakanlığı tarafından Yozgat’a verilecek olan doktorların kadro tahsisinin açıklandığını bildirdi.

24 Haziran 2022 Cuma 10:16
Kadrolar açıklandı

Bakanlık tarafından il ve ilçelerde görevlendirilmek üzere kadro tahsisi yapıldığını ifade eden Milletvekili Başer, “Sağlık Bakanlığımızdan tarafından İl ve İlçelerimizde görevlendirilmek üzere 105’inci dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası kapsamında muhtelif branşlarda Yozgat’ımız için 11 Uzman, 7 Tabip toplam 18 doktorun kadro tahsisi yapılmıştır. Atamalarını en kısa sürede gerçekleştireceğiz. Yozgat’ımıza ve İlan edilen kadrolara atanacak doktorlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Haber Merkezi

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Kadrolar Açıklandı
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