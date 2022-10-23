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Kadro tahsisi yapıldı

Sağlık Bakanlığı Yozgat’ın doktor açığını önemli ölçüde giderecek doktor kadrosu tahsisi gerçekleştirdi. 

23 Ekim 2022 Pazar 02:55
Kadro tahsisi yapıldı

Sağlık Bakanlığı tarafından Yozgat ve ilçelerinde görevlendirilmek üzere Devlet Hizmet Yükümlülüğü kapsamında 107. Dönem Münhal kadrolar açıklandı.
Açıklanan kadrolar sonucu Yozgat ve ilçelerine toplam 16'sı uzman, 2 tabip, 18 doktorun kadro tahsisi yapıldı.
“İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın” şiarıyla çalıştıklarını belirten AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer,” İnsanımızın sağlığını her şeyin üstünde tutuyoruz. Sağlık Bakanlığımız tarafından Yozgat İl ve İlçelerimizde görevlendirilmek üzere Devlet Hizmet Yükümlülüğü kapsamında 107. Dönem Münhal kadrolar açıklandı.
Yozgat’ımıza 16'sı uzman, 2 tabip, 18 doktorun kadro tahsisi yapıldı. Hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi 

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Kadro Tahsisi Yapıldı
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