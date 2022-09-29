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‘Kadışehri Sinema ile Buluşuyor’

Kadışehri ilçesinde, belediye ve ilçe milli eğitim müdürlüğü işbirliğiyle yeni bir proje başlatıldı. 

29 Eylül 2022 Perşembe 02:11
‘Kadışehri Sinema ile Buluşuyor’

Kadışehri Sinema ile Buluşuyor’ projesi ile 28 Eylül- 19 Ekim tarihleri arasında öğrenciler sinema ile buluşacak. 
Yapılan proje hakkında açıklamada bulunan İlçe Milli eğitim Müdürü Nuri Aksoy, “Öğrencilerimizin sanatsal becerilerini geliştirmek, sinemaya ilgilerini artırmak ve ders dışı zamanlarda keyifli zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla Kadışehri Belediyesi ile işbirliği içerisinde Kadışehri Sinema İle Buluşuyor Projesini başlattık. Bugünden itibaren Kültür Bakanlığımızın önermiş olduğu filmleri Belediyemizin Konferans Salonunda izlemeye başlayacak olan sevgili öğrencilerimizin heyecan ve mutluluklarını şimdiden hissediyor, projeye emek veren tüm paydaşlarımıza ve eğitimcilerimize teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı. 
»Haber Merkezi

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Kadışehri Sinema Ile Buluşuyor
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