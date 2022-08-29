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Kadınların yanında

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Erva Kevser Yurtlu yapmış olduğu ziyaretler ile kadınların yanında olmaya devam ediyor.

29 Ağustos 2022 Pazartesi 02:21
Kadınların yanında

Kadın esnafları ziyaret eden Başkan Yurtlu, Şefaatli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ni ziyaret etti. 
Kooperatif Başkanından yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Yurtlu, her zaman kadınların yanlarında olduklarını belirtti. 
Kadının her alanda olduğunun altını çizen Yurtlu, "Kadınlarımız her alanda yer alıyor. Biz bundan gurur duyuyoruz. Bizlerde AK Parti İl Kadın Kolları olarak her zaman olduğumuz gibi kadınlarımızın yanında olmaya devem edeceğiz. Yozgat Merkezde ve ilçelerde kadın esnaflarımızı ziyaret ediyoruz. Bugünde Şefaatli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ni ziyaret ettik. Kooperatif olarak geleneksel tezgahta halı ve kilim dokumacılığını devam ettiriyorlar. Üretici kadınlarımızın çalışmalarını kooperatif başkanından dinledik" ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

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Kadınların Yanında
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