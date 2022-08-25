‘Kadınlarımızın yanındayız’

SİDAŞ Gıda ve Ambalaj Sanayi Ticaret Anonim Şirketi tarafından açılan yemek fabrikasında 50 kadın işçi istihdam ediliyor. Kadınların çalışma hayatında önemli bir yere sahip olduklarını belirten Belediye Başkanı Doğan Sungur, “Belediye olarak her zaman kadınlarımızın yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Beldemizde SİDAŞ Gıda ve Ambalaj Sanayi Ticaret Anonim Şirketi tarafından kurulan yemek fabrikasında şuanda 50 kadın işçimiz istihdam ediliyor. İnşallah bu sayımızı arttırarak kadınlarımızın çalışma hayatında ki yerini çoğaltacağız. Kısa zaman sonra kapasite 100 kişiye çıkacaktır. Çalışmak isteyen kadınlarımız belediyemize müracaatta bulunabilirler. Bu tesisi kasabamıza kazandıran SİDAŞ Gıda ve Ambalaj Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Sahibi Sayın Sedat Uyar Beyefendiye, TKDK Müdürümüz Selim Türker bey ve SİDAŞ çalışanlarına çok teşekkür ediyorum” dedi.

»Rabia Şahin