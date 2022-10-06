Kadınlara konferans

İlyas Arslan Kültür Merkezinde düzenlenen konferansta ‘Peygamberimiz, Cami ve İrşat’ konusu anlatıldı.
Kadınların yoğun katılımlarıyla gerçekleştirilen konferans saygı duruşu ve İstiklal Marşı' nın okunmasıyla başladı. Program Kur'an- Kerim tilaveti ve İlçe Müftüsü Mustafa Kayış’ın açılış konuşmasının ardından İl Müftü Yardımcısı Aybala Tuğba Uzuner'in ‘Peygamberimiz, Cami ve İrşat’ konulu konferansıyla son buldu.
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İlyas Arslan Kültür Merkezinde düzenlenen konferansta ‘Peygamberimiz, Cami ve İrşat’ konusu anlatıldı.