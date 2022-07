Kadınlar her yerde

Yozgatlı kadın girişimci Zehra Baykurt, 1 Nisanda açmış olduğu emlak ofisiyle hizmet vermeye başladı.

Yozgatlı yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya gelen Hane Emlak iş yeri sahibi gayrimenkul danışmanı Zehra Baykurt, 2015’ten beri bu sektör olduğunu belirtti.

‘HER ŞEY BİZİM İRADEMİZ İLE BİTİYOR’

Yıllardır bu meslek içerisinde odluğunu vurgulayan Baykurt, “Çiğitten yetişip bu meslek içerisinde büyüyen elemanlardan biriyim. Hatta tekim diyebilirim. Farklı bir sektöre yönelmedim. Sadece gayrimenkul üzerine yoğunlaştım. Kendi iş yerimi açmakta bu yıla nasip oldu. 1 Nisandan itibaren hizmete başladık. Alım-satım, kiralama işleriyle profesyonel olarak ilgileniyoruz. Sektöre baktığımızda, inişlerin ve çıkışların olabildiğini görüyoruz. Bazen durağan dönemler oluyor, bazen ise çok yoğun dönemlerimiz olabiliyor. Ama her şeyin bizim irademiz ile bitiğini düşünüyorum” dedi.

‘KADININ HER YERDE YERİ VAR’

Kadınların hiçbir şeyden korkmaması gerektiği ve her şeyi yapabileceklerinin altını çizen Baykurt, “Kadınlarımız hiçbir şekilde korkmasın. Bizim yapamayacağımız hiçbir şey yok. Şuan 26 yaşındayım. Yıllardır uğraşıp, didindim ve kendi iş yerimi açtım. Bunlar zor değil ve bununla da yetinmeyeceğim. O yüzden hiçbir şekilde kadınlarımız korkmasın. ‘Ben yalnızım, yapamam, maddi durumum yok!’ bunlar tamamen bahane. Hiçbir şekilde bahanelerinizin arkasına sığınmayın. Kadının her yerde yeri var. Hiçbir şekilde kadın olduklarından dolayı geri adım atmasınlar. Tekrar söylüyorum yapamayacağımız hiçbir şey yok. Şuan zaten Yozgat’ta resmi olarak ilk iş yeri açan kadın benim ve bununda gururunu yaşıyorum. Hiçbir şeyden korkmayın. Her şey insan için. Biz bunları başarmak için buradayız” diye konuştu.

»Sema Nur Koçaker