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‘Kadının gücünü göstermeye çalışıyorum’

İkinci kez dünya şampiyonu olan milli güreşçi Yozgat’ın yengesi Yasemin Adar Yiğit, "Türk kadınının gücünü göstermeye çalışıyorum." dedi.

17 Eylül 2022 Cumartesi 02:11
‘Kadının gücünü göstermeye çalışıyorum’

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen organizasyonda kadınlar 76 kiloda şampiyon olan Yasemin, final müsabakasının ardından açıklamalarda bulundu.
Çok mutlu ve gururlu olduğunu belirten Yasemin, "2017'nin ardından ikinci kez Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da dünya şampiyonu oldum. Türk kadınını her zaman en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorum. Türk kadınının gücünü göstermeye çalışıyorum." diye konuştu.
Genç sporculara örnek olduğunu söyleyen milli güreşçi, şöyle devam etti: "Arkamızdan gelecek genç kızlarımız var. Onlar için rol model olmaya çalışıyorum. Çünkü ben bir idolüm. Benim önümde örnek alabileceğim kimse yoktu ve hep hayal kurarak mücadele etmeye başladım. Genç kızlarımızın da beni örnek almasıyla güzel şeyler başaracağımıza inanıyorum. Çünkü insanımız hep elle tutulur, gözle görülür birinin olmasını istiyor. İnşallah onlar da çok güzel şekilde yarın müsabakalarına devam edecekler. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz."
YENİ HEDEF PARİS 2024
Yasemin, Grekoromen Milli Takımı'nın şampiyon olduğunu hatırlatarak, "Gerçekten tarih üstüne tarih yazan bir takımız. Güreş olarak her zaman ilkleri başarıyoruz. Kadın güreşinde de hedefimizi her zaman bir ileriye taşıyoruz. Şimdiki hedefimiz ise tabii ki 2024 Paris Olimpiyatları. İnşallah orada da ülkemi en iyi şekilde temsil eder, bayrağımı dalgalandırıp İstiklal Marşı'nı okuturum." değerlendirmesinde bulundu.
Paris'te olimpiyat şampiyonluğunu hedeflediğinin altını çizen Yasemin, "Hayal kurarak bu seviyeye geldim. İnşallah Paris'te birinci olurum." ifadelerini kullandı. »AA

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Kadının Gücünü Göstermeye çalışıyorum
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