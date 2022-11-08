Kadına el kalkmaz

Sarıkaya’da düzenlenen voleybol turnuvasında Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddet ile Mücadele Kadın ve Çocuk Kısım Amirliği standı kurularak toplam 250 erkek vatandaşa bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Sarıkaya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde gerçekleşen Türkiye Erkekler 2.lig Voleybol Maçında Kadına Yönelik Şiddet İnsanlık Suçudur, Kadına El Kalkamaz pankartı açarak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine destek oldular. »Haber Merkezi

