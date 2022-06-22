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Kadına el kalkamaz!

İçişleri Bakanlığı tarafından Valiliklere gönderilen genelge doğrultusunda Yozgat Valiliğinin öncülüğünde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından kadına yönelik şiddetle mücadelede ülke genelinde 5 milyon erkeğe farkındalık eğitimi verilmesi kapsamında vatandaşlar bilgilendirildi.

22 Haziran 2022 Çarşamba 02:11
Kadına el kalkamaz!

İçişleri Bakanlığı tarafından kadına yönelik şiddetle mücadelede etkinliğin ve farkındalığın artırılması amacıyla hazırlanan ‘Kadına El Kalkamaz’ mottosuyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelleri tarafından vatandaşlara broşür dağıtımı gerçekleştirildi. Terminalde, otobüslerde, kıraathanelerde ve parklarda vatandaşlara personeller tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele hakkında bilgilendirme yapıldı.  Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; “Kadına yönelik şiddet; kadınların maruz kaldıkları fiziksel, cinsel, ekonomik ve psikolojik eylemler olarak karşımıza çıkıyor. Şiddet yaşam hakkı, eğitim hakkı ve sağlık hakkı gibi temel insan haklarını ihlal ediyor. Her birimiz bir ailenin parçasıyız ve biliyoruz ki güçlü aile, güçlü toplumu inşa eder. Bu toplumu kurabilecek güç, şiddetsiz bir hayatı benimsemekten geçiyor.
ŞİDDETİN ETKİSİ, 
ŞİDDET GÖRENLE SINIRLI DEĞİLDİR!
Şiddet gören, utanma, yalnızlık, yetersizlik hissi, başarısızlık hissi, suçluluk, düşük özgüven, harekette bulunmada yetersizlik, değersizlik hissi, konsantrasyon güçlüğü, kendinden memnuniyetsizlik, fiziksel rahatsızlıklar (Sakat kalma, yaralanma, kronik ağrılar), yeme bozuklukları vb. sonuçlara maruz kalıyor. Çocuklar ise kendine güvensizlik, aşırı pasiflik ya da hiperaktivite, iletişim sorunları, uyum sorunları, okul başarısında düşüş, anti-sosyal özellikler, kişilik bozuklukları, suça yönelme gibi etkilerle karşı karşıya kalıyor.
KADINA YÖNELİK ŞİDDET, MİLLİ DEĞERLERİMİZE SAYGISIZLIKTIR!
Tarihimizin tüm toplumsal süreçlerinde kadının belirleyici ve destekleyici bir rolü olduğu biliniyor. Milletimizin asli unsuru olan kadınlarımızın tarih boyunca yüklendiği tüm bireysel ve toplumsal sorumluluklarda yapıcı ve yol gösterici bir misyonla hareket ettiği görülüyor. Aziz şehitlerimizin kanı, gazilerimizin kahramanlıkları, kadınlarımızın fedakârlıkları, emek ve dualarıyla kurulan vatanımızda kadına yönelik her türlü şiddete karşı hukuk içerisinde mücadele etmek, sevgi ve saygıya dayalı değerlerle kurulmuş olan ülkemizde hepimizin sorumluluğunda. Şiddete başvurmamalıyız! Dinlemeliyiz, anlamalıyız, kendimizi karşımızdakinin yerine koymalıyız! Saygı görmek temel insan hakkıdır!” ifadeleri kullanıldı.
»Muhammet Üstüntaş

Anahtar Kelimeler:
Kadına El Kalkamaz
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