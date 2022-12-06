KADIN HER YERDE

Sarıkaya ilçesinde açtığı işletme ile asıl amacının sektöre yön vermek olduğundan bahseden Gamze Yıldız, “Amacımız modada yol almak değil, modaya yön vermek. Bu amaçla çıktığımız yolda toptan perakende satışla daha ekonomik bir stil yaratmak istiyoruz.” dedi.

“İLK VE TOPTAN PERAKENDE SATIŞ NOKTASI”

Kadın girişimci olarak destek gördüğünden bahseden Yıldız, “Benim en büyük avantajım işin mutfağından gelmektir. Babamın fason çalışan tekstil atölyesi vardı. Bizde işin mutfağındayız ve neden satış yapmayalım diye düşündük. Satış kısmına bu düşünce ile yöneldim. Herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadım. Bunun nedeni güvendiğim ve sürekli destek çıkan yatırımcılarım olmasıydı. Başta Soner Yıldız olmak üzere ve diğer amcalarım üretim sürecinde sadece değerli tüketicilerimizin tarzını oluşturmak için çalıştı. Onların üzerine ideal olanı seçme konusunda zorlandığımı söyleyebilirim. Kendimi bu sektöre en iyi ve kaliteli tanıtmak için çok düşündüm. En kaliteli nasıl sunulabilir aşamasında ise beklentilerimin üzerinde bir talep gerçekleşti. Yani satış konusunda atıldığım bu sektörde, iyi dönütler ve ürünlerimin tutulması beni çok mutlu etti. Bu mutluluk motivasyonumu artırıp, daha iyisi için çalışmamı sağladı. Şu an 4 ekip arkadaşım var. Küçük bir ekip olarak güzel işler başarmak için çabalıyoruz. Umarım ilerleyen dönemlerde ailemizi genişletmeyi düşünüyoruz. Açmış olduğumuz yer toptan ve perakende anlamında genişlemenin ve istihdamın artışında katkı sunacak diye umut ediyorum. Vatandaşlarımızı dışarı göndermek yerine keyifli alışverişlerin yapıldığı bir mağaza olmak istediğimden bahsedebilirim. İç Anadolu’da ilk ve toptan perakende satış noktası olduğumuz kısmını atlamak istemem. Umarım benden ilham alıp, birçok kadın girişimcimiz daha olur.” dedi.

»Sema Nur Koçaker