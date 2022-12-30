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Kadın gazetecilerle buluştu

Belediye Başkanı Celal Köse’nin eşi Nagihan Köse, Hayri İnal Konağında düzenlenen arabaşı programında Yozgat’ta çalışan kadın gazeteciler ile bir araya geldi.

30 Aralık 2022 Cuma 02:49
Kadın gazetecilerle buluştu

Gerçekleşen arabaşı programında kadın gazeteciler ile buluşan Nagihan Köse, gündeme dair onlarla sohbet etti. Yozgat’ta eksik olan, ihtiyaç duyulan konular hakkında kadın gazeteciler ile istişarede bulunan Köse, samimi bir ortamda gerçekleşen sohbette istekleri dinleyerek Belediye Başkanı Celal Köse’ye ileteceğini söyledi. 
Köse, günün anısına program sonunda gazetecilere hediye takdiminde bulundu. Düzenlenen programdan oldukça memnun kalan gazeteciler, bu tarz programların daha sık yapılmasının talebinde bulunarak teşekkürlerini sundular.
»Sema Nur Koçaker

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Kadın Gazetecilerle Buluştu
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