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Kaderiniz olmasın…

Yozgat Şehir Hastanesinde, meme kanserine dikkat çekmek amacıyla meme kanseri farkındalık programı düzenlendi.

25 Ekim 2022 Salı 02:19
Kaderiniz olmasın…


Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimliği tarafından ‘1-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı’ kapsamında konferans düzenlendi. 
Yozgat Şehir hastanesi konferans salonunda düzenlenen etkinlikte açılış konuşmasını Başhekim Uzman Dr. Mustafa Kozan yaptı. 
Kozan, yapmış olduğu açıklamada; “Meme kanseri kadınlarda en sık rastlanan kanser türüdür. Toplumlar arasında sıklığı farklılık göstermekle birlikte batı toplumlarında her 8 kadından birinde meme kanseri görülebilmektedir. Ayrıca Meme kanseri erkeklerde de görülebilmektedir. Son yıllarda meme kanseri görülme sıklığında ciddi artışlar gözlemlenmiştir. Bu artışa yönelik olarak ülkemizde 1980’li yıllardan sonra meme kanseri erken teşhisi için tarama muayeneleri ve mamografi uygulaması hayata geçirilmiş hastanemizde de mamografi çekimleri hastalarımızı bekletilmeden yapılmaktadır. Meme kanseri konusunda yeterli ve doğru bilgiye sahip olmak erken teşhis ve tedavi için çok önemlidir. Meme kanserini önlemede en etkin ve hayat kurtaran önlem kadınların kendi kendine meme kontrolü yapmasıdır. Sizde annenize, eşinize,  kızınıza kısacası hayatınızda değer verdiğiniz herkese kendi kendine muayenenin önemini hatırlatın. Meme kanserine karşı verdiğimiz savaşı ancak toplum olarak bilinçlenerek kazanırız. Unutmayalım ki erken teşhis hayat kurtarır.” ifadelerini kullandı.
Programda İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Halk Sağlığı Uzmanı Hanife Ece Erik ve Toplum Sağlığı Merkezine bağlı Kanser Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) bünyesinde görev yapan Hemşire Canan Şener tarafından ‘Meme Kanseri, Meme Muayenesi ve diğer kanser taramaları ve faaliyetleri’ hakkında eğitim ve bilgilendirme yapıldı.
Sunumlar ardından Yozgat Şehir Hastanesi bünyesinde hazırlanan ‘Meme Kanseri Farkındalık Videosu’ izlenerek katılımcılara verilen kokteyl sonrasında etkinlik sona erdi. 

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Kaderiniz Olmasın…
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