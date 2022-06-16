KADEM’den uyum atölyesi

Irak, Suriye ve Afganistan gibi ülkelerde yaşanan, savaş ve olumsuz hayat koşullarından kaçarak Yozgat'a gelen sığınmacılar, KADEM'in açtığı kurslarda kente adapte olmaya çalışıyor. KADEM, dil, yemek, el sanatları kursları düzenleyerek sığınmacıların becerilerini geliştirmelerine yardımcı oluyor, yemek atölyesinde Türk ve sığınmacı aileleri bir araya getiriyor. Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi uygulama mutfağında yöresel yemekleri öğrenen sığınmacı kadınlar, kendi yöresel lezzetleri de Türk komşularına öğretiyor. KADEM Yozgat İl Temsilcisi avukat Gülseren Canbolat Kandemir, kentlerinde yaşayan sığınmacı kadın ve çocukların yaşam becerilerini geliştirmek ve şehir hayatına uyumlarını desteklemek amacıyla "Yozgat Uyum Atölyeleri Projesi"ni hazırladıklarını söyledi. Kandemir, proje kapsamında kentte yaşayan sığınmacı kadın ve çocuklar ile ev sahibi Yozgatlı kadın ve çocukların birbirini daha iyi anlamaları için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini anlatarak, "İlimizde ikamet eden 5 sığınması kadın ve çocuk ile ev sahibi kadın ve çocuklar birlikte hareket ediyor. Yozgatlı aileler, sığınmacılara rol model oluyor, onlara rehberlik ediyor. Bu şekilde de onların yaşam becerileri gelişecek, sosyal hayata uyumları da kolaylaşacak." dedi.

Kandemir, sığınmacılara mutfak kültürü atölyesinde Türk mutfağından örnekler sunduklarını belirterek, şunları kaydetti: "Bu çalışmayı 4 haftadır yapıyoruz. Yozgat'ın yemeklerinden arabaşı çorbası, un helvası, yaprak sarması yaptık, şimdi içli köfte yapıyoruz. Misafir kadınlar da burada kubbeh adında bizim içli köfteye benzer köfteyi yapıyor. Bunun dışında bamya, büryani (pilav) ve dolma yaptılar. Ben bunun mutfağımıza zenginlik olarak yansıyacağına inanıyorum."

Derneğin yönetim kurulu üyesi Ayfer Vural ise kente gelen misafirlerle uyum içerisinde çalıştıklarını aktararak, şunları belirtti: "Irak'ta bizim en çok sevdiğimiz yemeklerden olan içli köfteye benzer kubbeh var, onu yapıyoruz. Biz de onlara Yozgat'a ait yemeklerimizi gösterdik, yaptık, tattırdık, onlar da çok beğendi. Bu çalışmalarımız misafirlerimiz ve Yozgat halkı arasında bir uyum ve kaynaşmaya vesile oldu, bu nedenle çok mutluyuz."

YEMEK KÜLTÜRÜ BENZİYOR

Etkinliklere katılan Iraklı 48 yaşındaki Büşra El Mahmud da Yozgat'a 7 yıl önce geldiğini belirtti. Evli ve 5 çocuk annesi olduğunu belirten Mahmud, "Türkiye iyi bir ülke, hem Müslüman hem de komşumuz. KADEM'in yemek atölyesine geldik. Türk yemeklerini öğreniyoruz, Irak yemeklerini öğretiyoruz. Memleketimizin meşhur yemeğini yapacağız." diye konuştu.

Iraklı Hayfa Hasen de iki ülke yemek kültürünün birbirine benzediğine değinerek, "Irak'ta kubbeh, Türkiye'de içli köfte deniyor. Biz pirinç ile yapıyoruz. Türkiye'de bulgur ile yapılıyor. Lezzetleri aynı." ifadesini kullandı. Afganistan'dan 4 yıl önce gelen Fatma Hüseyni de Türk yemeklerini öğrenmek istediğini belirterek, "Yemekleri tattım ama yapmayı denememiştim, inşallah başarılı olurum." dedi.

Haber Merkezi